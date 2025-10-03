La localidad de Balnearia se encuentra conmovida por la investigación de un delito contra la integridad sexual. El presunto hecho está siendo investigado por la Fiscalía de Instrucción de Morteros en conjunto con la Departamental Ansenuza.

En el marco de la investigación se ordenó la detención de dos personas mayores de edad, la causa está bajo secreto de sumario y no trascendieron tampoco mayores detalles debido a que se trata de un delito de instancia privada.