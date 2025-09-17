Un hombre de 53 años falleció este miércoles en el hospital Iturraspe de San Francisco tras sufrir una serie de golpes en una violenta discusión ocurrida en la ciudad de Frontera.

Según las primeras informaciones a las que accedió El Periódico, el hombre, identificado con el apellido Ortíz, había sido internado en grave estado el pasado lunes en la terapia intensiva del Hospital "José Bernardo Iturraspe".

A partir de las graves lesiones, los médicos tuvieron que extirparle el bazo. A pesar de los esfuerzos, con el correr de los días, su salud empeoró drásticamente hasta que finalmente falleció a causa de las heridas.

Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias exactas del hecho y tratando de arrestar al presunto agresor que estaría identificado.

El caso está a cargo del nuevo fiscal de Frontera y la Policía de Investigaciones (PDI).

ANTICIPO…