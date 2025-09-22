Un bebé de un mes falleció esta mañana en la ciudad de Morteros, luego de ser trasladado al Hospital Dr. Sauret tras ser hallado sin signos vitales en una vivienda de calle Atlántico Sur, informó la Policía.

Según información la oficial, el llamado de emergencia fue recibido alrededor de las 9. En el lugar fue entrevistada una joven de 25 años, quien manifestó que su hijo se encontraba descompuesto y no respiraba. Personal policial inició maniobras de reanimación y procedió al traslado urgente al hospital, donde se practicaron intervenciones médicas de urgencia.

Minutos después, personal médico confirmó el fallecimiento del menor. Por disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros, se dio intervención a Policía Judicial, que trabajó en la vivienda para determinar las circunstancias del hecho.