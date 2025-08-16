Durante la madrugada de este sábado 16 de agosto, un automóvil se incendió en plena vía pública en barrio Sarmiento de la ciudad de San Francisco. El hecho fue detectado por personal del Cuerpo de Acción Preventiva (CAP), que patrullaba la zona cuando advirtió el fuego sobre un vehículo estacionado.

El automóvil siniestrado es un Fiat Palio, el cual se encontraba sin ocupantes en su interior. Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de San Francisco, quienes trabajaron en la extinción del fuego y controlaron la situación rápidamente.

Según informaron fuentes oficiales, el vehículo pertenece a una mujer oriunda de la ciudad santafesina de Venado Tuerto. Hasta el momento, no se conocen las causas del incendio, por lo que la Policía de Córdoba inició las pericias correspondientes para determinar si el hecho fue accidental o intencional.

Interviene en la investigación la Fiscalía de Turno.