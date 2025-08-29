Un hombre mayor de edad fue interceptado en la mañana de este viernes mientras conducía un Volkswagen Gol Country por avenida Trigueros, en inmediaciones del IPEM N° 96 Prof. Pascual Bailón Sosa, y se le secuestró el vehículo.

Según informaron fuentes municipales, el procedimiento se realizó pasadas las 5, cuando personal de la Guardia Local fue comisionado para verificar la presencia de un vehículo en actitud sospechosa sobre Trigueros al 200. El rodado fue interceptado en la esquina con calle Juan de Garay, con apoyo del personal de Seguridad Vial.

En el lugar, el Inspector de Seguridad Vial realizó un acta de constatación y practicó un test de alcoholemia al conductor, que resultó positivo con una graduación de 1,0 gramos por litro de alcohol en sangre.

Como medida preventiva, se procedió a la retención del vehículo.