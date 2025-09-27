Personal de la Guardia Local de San Francisco interceptó en la madrugada de este sábado a un conductor que realizaba maniobras peligrosas en la vía pública. La intervención se originó tras una alerta del Centro de Atención Ciudadana, que detectó la situación mediante los domos de videovigilancia, en la intersección de calles Trigueros y Cervantes.

Según informó la Municipalidad de San Francisco, el hecho se registró alrededor de las 6:40 y el vehículo fue finalmente detenido en calle Misiones al 300, donde, con la participación de personal de Seguridad Vial, se le practicó un control de alcoholemia al conductor, un joven mayor de edad, que arrojó un resultado de 3.2 gramos de alcohol en sangre.

Ante la infracción, se procedió a la retención preventiva del rodado.