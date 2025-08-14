Un operativo de la División Investigaciones de la Policía de San Francisco permitió recuperar una bicicleta robada y secuestrar una motocicleta con pedido vigente, tras un presunto intento de extorsión ocurrido en barrio Hospital durante la madrugada de este miércoles, informó la Policía.

Según informaron fuentes policiales, un hombre denunció que el martes le habían sustraído su bicicleta tipo mountain bike, y que posteriormente fue contactado por desconocidos que le ofrecían devolvérsela a cambio de una recompensa económica.

Ante la situación, personal de Investigaciones se dirigió al punto acordado, donde observaron la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa. Al notar la presencia del móvil policial no identificable, los hombres emprendieron la huida y uno de ellos efectuó un disparo de arma de fuego, sin que se registraran heridos.

En su escape, los sospechosos abandonaron una motocicleta Honda Wave 110 cc. y la bicicleta denunciada como sustraída. Al realizar el control de la moto en el sistema DNRPA, se constató que contaba con pedido de secuestro vigente del 29 de junio pasado.

Ambos rodados fueron secuestrados y trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Fiscalía de 3° Turno. La investigación continúa para identificar a los autores del hecho.