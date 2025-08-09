El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Francisco tuvo una jornada de intensa actividad este viernes, respondiendo a tres llamados de asistencia por distintos eventos en la ciudad. Las intervenciones incluyeron un incendio, un derrame de aceite y la remoción de un árbol caído.

La primera intervención se produjo a las 14:30, cuando los bomberos fueron alertados por un incendio de pastizales y basura en calle Chile al 900. Rápidamente controlaron la situación para evitar que el fuego se propagara.

Ya entrada la tarde, a las 17:38, otra dotación fue convocada por un derrame de aceite en Bv. Juan B. Justo, entre 9 de Julio y 25 de Mayo. El personal trabajó en la absorción del material caído para evitar posibles accidentes viales.

Por último, minutos antes de las 19, los bomberos se trasladaron hasta la intersección de calles Fleming y Larrea para colaborar en la extracción de un árbol caído que obstaculizaba la calzada, despejando la vía para el tránsito vehicular.