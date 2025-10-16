Incendio en una vivienda de San Francisco: cuatro dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar

Este jueves por la tarde, los Bomberos Voluntarios de San Francisco intervinieron en un incendio estructural en una vivienda ubicada en Gobernador San Martín 467, donde se hicieron presentes con cuatro dotaciones.

Al arribar al lugar, se constató que el foco ígneo se había desarrollado en un patio interno y que una casilla había tomado fuego.

A partir del rápido accionar del personal, la situación fue controlada sin que pasara a mayores.