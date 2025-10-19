Incendio en una vivienda: dos motos fueron consumidas por las llamas

Un incendio afectó anoche el garaje de una casa ubicada en General Savio al 500. El fuego se desató pasadas las 23:50 y provocó importantes daños materiales, incluyendo la destrucción total de dos motocicletas.

El siniestro se concentró exclusivamente en el sector del garaje del inmueble, donde las llamas consumieron ambos rodados que se encontraban en su interior. No se reportaron personas heridas.

En el lugar trabajaron intensamente cuatro dotaciones de bomberos, compuestas por un total de 14 efectivos, quienes utilizaron unidades multipropósito, de logística, abastecimiento y comando para contener y extinguir el fuego.

Las tareas de enfriamiento y control se extendieron por casi una hora. Las unidades regresaron al cuartel alrededor de las 00:48, una vez finalizadas las labores.

Por el momento, no se informaron las causas del incendio.