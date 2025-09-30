Un incendio se desató esta tarde en una fábrica del Parque Industrial de San Francisco a causa de un desperfecto eléctrico. El siniestro, que afectó a la empresa de calle José Gontero al 4600, fue rápidamente controlado por los Bomberos, aunque cinco empleados del lugar se vieron afectados.

El foco ígneo se originó por un desperfecto eléctrico en una de las máquinas. Dos unidades de Bomberos Voluntarios, a cargo del Crío. Insp. Ariel Ronconi, trabajaron en el lugar hasta extinguir por completo las llamas.

El servicio de emergencias Cruz Verde se hizo presente con dos móviles para asistir a cinco empleados de la fábrica que habían intentado sofocar el incendio por sus propios medios e inhalaron humo. Afortunadamente, todos los trabajadores se encontraban en buen estado de salud.

Se realizaron las consultas pertinentes a la Fiscalía de turno.