Dos niñas, de 1 año y medio y 5 años, fallecieron este sábado por la tarde tras un incendio ocurrido en un predio perteneciente a la iglesia evangélica "Nuevo Amanecer con Jesús", ubicada en calle Coquena entre Túpac Yupanqui y Viracocha, en barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba.

Según publicó La Voz del Interior, el siniestro se registró alrededor de las 15:40 en un sector contiguo al templo, donde había una estructura con aproximadamente 30 camas cuchetas utilizadas por los visitantes. Las menores, ambas de nacionalidad uruguaya, integraban una delegación religiosa que se alojaba en el lugar.

El fuego se expandió rápidamente e impidió que los presentes pudieran rescatar a las niñas. Personal de la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba controló el incendio luego de varios minutos de trabajo, pero no logró evitar el fallecimiento de las víctimas.

Los cuerpos fueron retirados por personal del Instituto de Medicina Forense de la Policía Judicial, donde se realizarán las autopsias correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, en el encuentro religioso participaban unas 80 personas, entre locales y visitantes, incluyendo 43 integrantes de una congregación uruguaya de la localidad de Barros Blancos, departamento de Canelones, que había viajado a Córdoba para participar de un aniversario de la iglesia.

Las causas del incendio son investigadas por la Dirección de Bomberos, que analizará peritajes sobre posibles fallas eléctricas o materiales combustibles en la estructura afectada. El lugar, con techo de chapa, quedó completamente consumido por las llamas.

El Consulado de Uruguay en Córdoba tomó contacto con el Ministerio de Seguridad provincial y se encuentra brindando asistencia a las familias de las víctimas.