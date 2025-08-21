Incendio de vivienda en barrio San Cayetano: Bomberos rescató a una persona

Un incendio generalizado se registró esta madrugada en una casa ubicada en calle Guatemala y Bailón Sosa, en barrio San Cayetano. El hecho ocurrió alrededor de las 5.20, según informaron desde Bomberos Voluntarios.

Al llegar al lugar, cuatro dotaciones de bomberos constataron que las llamas habían alcanzado garrafas en el interior de la vivienda y que al menos una persona permanecía dentro. La víctima, un hombre de 64 años, fue rescatada con vida y trasladada en ambulancia al hospital, siempre según la información oficial.

El fuego afectó todos los ambientes de la estructura. En el lugar trabajaron también personal de Guardia Urbana, Policía, Tránsito y un servicio de emergencias médicas.