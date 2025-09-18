Incendio afectó a una empresa en el Parque Industrial

Minutos antes de las 5 de este jueves, Bomberos Voluntarios San Francisco fueron convocados al Parque Industrial por un incendio en la planta de la empresa Metal Zinc.

Al llegar las cuatro dotaciones intervinientes, detectaron que ardía una batea usada en el proceso de cromado de aceros y tratamiento de metales.

Luego de controlar el fuego, realizaron tareas de ventilación en el recinto, que estaba completamente lleno de humo.