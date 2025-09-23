Fue identificada la persona que se descompensó y falleció en horas de la mañana de este martes en San Francisco, en la intersección de calles Libertad y Avellaneda.

Se trataba de Carlos Alberto Canale, de 55 años.

El deceso fue constatado por personal médico de un servicio de emergencias que realizaba maniobras de reanimación en el lugar.

Por orden de la fiscalía de Delitos Complejos, intervino Policía Científica.