La justicia trabaja en la investigación de otro violento episodio en Frontera ocurrido el miércoles. Como resultado del intercambio de disparos una persona murió y otra resultó herida.

En este contexto, en las últimas horas se conoció la identidad de la víctima llamada Federico Alberto Bazán y cuya edad oscilaba entre los 30 y 32 años. La muerte del hombre vecino de Frontera se produjo en la zona de calle 108 al 200 y sorprendió a quienes viven en cercanías.

El saldo de este nuevo crimen involucra también a otro hombre de 43 años, oriundo de Mendoza y que recibió os impactos de bala, uno en la zona torácica y otro en la cadera. Actualmente se encuentra internado en el Hospital J.B. Iturraspe en condición estable y sin riesgo de vida.

Las iniciales del herido son A.D.A.T y, de acuerdo a la información a la que accedió El Periódico, tras la intervención donde se le retiraron los proyectiles personal de la PDI los recolectó para realizar pericias.

Una hipótesis es que todo se habría desencadenado a raíz de una operación comercial en ese domicilio que, según vecinos, está deshabitado. En el momento que sucedió todo se habrían encontrado otras personas en esa propiedad y serían quienes dispararon.

Algo salió mal

De acuerdo con testimonios recogidos por los investigadores, Bazán habría llevado al mendocino al lugar del encuentro, actuando como una suerte de vínculo o contacto. Las cámaras de seguridad confirmarían que ambos llegaron juntos desde la Terminal de Ómnibus de San Francisco alrededor de las 19.

Entre las hipótesis que se manejan en la causa, algunas fuentes mencionan que podría tratarse de un “negocio que salió mal”, incluso con referencias a una posible “mejicaneada” entre personas vinculadas a actividades vinculadas al narcotráfico.

El fallecido tuvo dos heridas de arma de fuego en el pecho y otra en el abdomen. El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Rafaela por bomberos donde se le realizó la autopsia.

La causa se encuentra en etapa de investigación y el fiscal Pedro Machado continúa con las diligencias para determinar el móvil, identificar a los autores y establecer con precisión el contexto del hecho.