Un hombre fue identificado por estafa este miércoles por la mañana en Rafaela, en el marco de una investigación por el intercambio fraudulento de una motocicleta, según informó la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Sustracción de Automotores e Inhibidores, a partir de una denuncia radicada por una persona que había sido contactada a través de Facebook para intercambiar su motocicleta por una Honda Wave. Luego del acuerdo y el intercambio de documentación, la víctima advirtió que el vehículo recibido no pertenecía al oferente y que tenía sus números identificatorios adulterados.

De acuerdo a la información de la PDI, tras diversas tareas investigativas se logró establecer la identidad del presunto autor, un hombre domiciliado en la localidad de Vila.

Por orden de la fiscal Analía Abreu, se realizaron requisas domiciliarias y se secuestró la motocicleta involucrada. El hombre fue identificado por la causa caratulada como “estafa”.