Este martes un hombre asesinó a su expareja a puñaladas frente a sus hijos en una vivienda de la ciudad de Santa Fe La víctima fue identificada como Rosa Gabriela Villagra de la Rosa, de 45 años.

El crimen ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, según informó ElDocetv, el agresor ingresó por la fuerza a la casa y atacó a la mujer con un cuchillo. Nada pudo hacer una de sus hijas que intentó detenerlo y sufrió una herida en la mano. Tras cometer el ataque, huyó por el portón principal llevándose el arma.

Los vecinos dieron aviso a la Policía y cuando los efectivos llegaron, encontraron a los hijos de la víctima —una joven de 25 y un chico de 21— tratando de reanimar a su madre, pero fue en vano ya que los médicos constataron el fallecimiento en el lugar.

Se montó un amplio operativo, pero el autor del femicidio se encuentra prófugo todavía.