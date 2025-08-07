Una mujer de 47 años fue imputada de homicidio calificado por el vínculo tras ser detenida por el asesinato de su hijo de 14 años en la ciudad de Río Cuarto. El hecho se produjo en una vivienda de calle Aníbal Ponce al 1169, en barrio Obrero, donde la víctima, identificada como Aaron Alaniz, recibió varias puñaladas que terminaron con su vida.

El presunto filicidio fue descubierto por la pareja de la mujer, quien alertó a las autoridades. Alrededor de la medianoche, personal policial y del Ministerio Público Fiscal intervinieron en la escena tras un llamado al 911.

La presunta agresora, María Juárez, quedó detenida por directivas de la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación. El fiscal Pablo Jávega indicó que se está investigando "cuál habría sido el contexto en el que se dio la muerte del joven, cuál sería la dinámica familiar, si estaban estas dos personas solas, si habría alguna cuestión asociada a la salud mental que pudiera haber operado como disparador o como motor”.

De acuerdo con lo informado por la radio LV16, trascendidos de vecinos sugieren que la mujer podría tener una patología de salud mental. El fiscal Jávega agregó que aún no se ha confirmado la situación de salud mental de la mujer y que la investigación está en su etapa inicial. "Se está profundizando dicha línea de investigación para conocer si esta persona tiene algún tipo de dolencia de esa naturaleza, si estaba siendo tratada, dónde, si estaba medicada, qué tipo de dolencia tendría, si es que la tiene, y en su caso, si ello podría haber influenciado en lo que es objeto de imputación", explicó.

La autopsia preliminar está siendo aguardada para obtener más precisiones sobre el hecho.