Carlos Vázquez (74), el jubilado que le disparó y dio muerte a un presunto ladrón que ingresó a su vivienda, finalmente fue indagado días atrás por la fiscalía de Delitos Complejos, aunque se abstuvo de declarar. La imputación que pesa sobre éste en primera instancia es “homicidio con exceso en la legítima defensa”.

El hecho ocurrió el 25 de febrero último en horas de la madrugada, en un domicilio de barrio Catedral.

Según la investigación en base a las primeras declaraciones, Vázquez habría escuchado ruidos en el patio por lo que decidió salir armado con su pistola calibre 22 -es legítimo usuario- y se encontró con Gastón González, un hombre de 34 años que en ese momento habría intentado robar una cortadora de césped del lugar.

Aparentemente -contó en su momento el fiscal a cargo, Bernardo Alberione, el jubilado le habría pedido a González -quien tenía antecedentes penales- que se marche, sin embargo este lo enfrentó y terminó recibiendo un disparo de arma de fuego, de frente y a la altura del pecho.

Por el hecho, Vázquez estuvo detenido un día siendo liberado al considerarse que no había peligro procesal, ni de fuga, ni dada que entorpezca la investigación.

La familia de González descree de la versión del jubilado

Gastón González tenía 34 años y era padre de dos hijas de 12 y 14 años. Antes de su triste final había estado preso en un par de oportunidades por distintos delitos y hacía al menos un año que se encontraba en libertad. Era adicto a las drogas, su principal problema. Y trataba de subsistir por medio de changas, como cortar el pasto o recolectar cartón; también su familia lo ayudaba porque no tenía un trabajo fijo.

Su madre, Alejandra Alcántara (59), dijo tener dudas sobre la investigación. Tiempo atrás se acercaron a la fiscalía para conocer detalles de lo sucedido.

"Hay muchas versiones, este señor (por Vázquez) no está golpeado. A mi hijo lo velamos en casa y estaba marcado con golpes en la frente, en la nuca, que no tenía la última vez que lo vi, antes de que muera. Él no andaba con armas. Tengo mis dudas de si quiso robar. Queremos saber si Gastón frecuentaba esa casa, si se conocían con Vázquez porque algunos vecinos habrían dicho que lo vieron otras veces allí”, expresó días después del homicidio en una entrevista con El Periódico.

Qué dijo el fiscal en primer momento

El fiscal Bernardo Alberione, quien tiene en sus manos el caso, explicó en diálogo con La Mañana de El Periódico (FM 97.1) que se trató de una muerte por disparo ejecutado por el dueño de la casa en momentos en que otra persona estaba en el patio, aparentemente con intenciones de robo.

“Según contó (por el jubilado) fue un intento de robo, que el hombre más joven lo quiso agredir físicamente, entonces se da un disparo de arma de fuego, de frente y a la altura del pecho. En una distancia igual o menor a medio metro”, manifestó el fiscal, aunque agregó: “Estamos tratando de determinar si hubo pelea, pero sí está clara la cercanía entre ambas personas en el momento del disparo”.

Estas declaraciones Alberione las realizó sobre finales de febrero.

Vázquez sigue el proceso judicial en libertad y a la espera de que se resuelva si situación procesal, mientras los investigadores siguen recabando pruebas.

“La calificación legal inicial corresponde al primer momento, luego se resolverá con el correr de la investigación cómo queda. No es lo mismo un caso donde se roba y hay una muerte de una persona por la espalda o el bien protegido es material y por eso se cobra una vida. Hay que analizar el riesgo para ver la proporcionalidad de la reacción. No es lo mismo ser víctima de agresión inminente que tener una persona yéndose del lugar del hecho portando el sujeto sustraído y matarlo”, había explicado Alberione respecto a la imputación de “homicidio con exceso en la legítima defensa”.