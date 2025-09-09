Un vecino de barrio San Cayetano fue víctima de un violento robo el fin de semana. Federico Farías (25) salía del comercio de su familia y cuando se dispuso a subirse a la moto fue abordado por dos motochoros.

El violento asalto ocurrió el pasado sábado 6 por la noche en calle Italia al 59, en barrio San Cayetano de San Francisco. Los delincuentes estaban armados e iban a bordo de otra moto, su único objetivo fue despojar al joven de su vehículo y no dudaron en dispararle.

“Ese día me dirigía a comprar al negocio de mi mamá, cerca de las 21.40. Al salir, ya con la bolsa de compras y cuando me estoy por subir a la moto, se me frenan al lado estas dos personas. El acompañante se baja con una pistola y, casi sin mediar palabra, me dispara. Entre que frenaron y me dispararon no pasaron ni tres segundos”, relató la víctima a El Periódico.

El disparo ingresó por la parte trasera de la pierna izquierda y salió por la parte delantera, según contó Farías. Minutos después llegó la Policía y el servicio de emergencias y fue trasladado al Hospital Iturraspe. Tras las curaciones se le indicó reposo. Milagrosamente las heridas no fueron mayores.

Cuestión de minutos

Farías detalló que al momento del robo la llave de su moto había quedado colocada en el manubrio, lo que facilitó el accionar de los delincuentes. “Yo no tuve otra opción que dejar la moto ahí y dar unos pasos para atrás. Me dispararon a un metro. Lo único que me separaba de ellos era mi moto”, afirmó.

Sobre las características de los asaltantes, señaló que ambos estaban encapuchados y con ropa larga, lo que impidió identificarlos. Farías indicó además que escaparon en otra moto de 110, de color oscuro a la que le faltaba el plástico delantero y tomaron rumbo a la ciudad de Frontera.

Tras el hecho, la víctima radicó la denuncia y fue informado de que su moto ya figuraba con pedido de secuestro. Sin embargo, hasta el momento no recibió novedades por parte de las autoridades policiales.

Además, denunció que tras hacer público el robo comenzó a recibir llamadas de falsos informantes. “Todas las llamadas que respondí eran de personas que, por el tono de voz, ya me daba cuenta que me estaban mintiendo”, aseguró.