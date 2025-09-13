Un hombre fue hallado sin vida durante la mañana del sábado tras un incendio estructural ocurrido en una vivienda de barrio Acapulco, en la localidad de Josefina. El hecho se registró momentos antes de las 7:45 en una casa ubicada sobre calle 12, entre las calles 5 y 7. Las causas del fallecimiento están siendo investigadas.

Según informó Bomberos Voluntarios de Frontera, el fuego se encontraba generalizado al momento del arribo de las dotaciones. El ingreso al domicilio se dificultó por la presencia de trabas en la puerta, que debió ser violentada. La Policía había advertido que en el interior podría encontrarse una persona con movilidad reducida.

Durante la búsqueda inicial, los bomberos hallaron a un hombre sin vida que, de acuerdo a la información, utilizaba silla de ruedas. A continuación se realizaron tareas de extinción, ventilación y enfriamiento, ya que parte de la mampostería comenzó a colapsar debido a las altas temperaturas.

Los daños fueron totales.

Trabajó en el lugar personal de la Comisaría 6ª de Frontera, el Comando Radioeléctrico de Frontera, el Destacamento Acapulco y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT). También, personal de Policía Científica de Rafaela y Bomberos Zapadores.

NOTICIA EN DESARROLLO.