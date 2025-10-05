La Policía de la localidad de Porteña logró dar con el paradero de la adolescente de 16 años que se encontraba desaparecida de su domicilio en Frontera desde el pasado viernes 3 de octubre.

Personal policial se hizo presente en la calle Avellaneda s/n de Porteña, donde constataron la presencia de la menor. Tras el hallazgo, la adolescente fue trasladada al Dispensario Local para recibir atención médica y luego a la Subcomisaría de Porteña.

La joven quedó bajo resguardo de las autoridades locales a la espera de ser retirada por personal de la Comisaría 6° de Frontera, que había iniciado la búsqueda.