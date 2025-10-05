Hallaron en Porteña a la adolescente desaparecida de Frontera
La menor de 16 años, que había sido buscada desde el pasado viernes, fue encontrada en calle Avellaneda. Quedó bajo resguardo policial a la espera de ser trasladada a su ciudad.
La Policía de la localidad de Porteña logró dar con el paradero de la adolescente de 16 años que se encontraba desaparecida de su domicilio en Frontera desde el pasado viernes 3 de octubre.
Personal policial se hizo presente en la calle Avellaneda s/n de Porteña, donde constataron la presencia de la menor. Tras el hallazgo, la adolescente fue trasladada al Dispensario Local para recibir atención médica y luego a la Subcomisaría de Porteña.
La joven quedó bajo resguardo de las autoridades locales a la espera de ser retirada por personal de la Comisaría 6° de Frontera, que había iniciado la búsqueda.