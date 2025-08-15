Un automóvil Fiat Palio que había sido robado en la madrugada del martes fue recuperado ayer por la tarde en San Francisco, aunque por el momento se desconocen las circunstancias del hallazgo.

La denuncia fue realizada por una mujer de 52 años, quien se presentó en sede de Unidad Judicial para informar que autores ignorados le sustrajeron su vehículo, un Fiat Palio gris, que se encontraba estacionado en la vía pública, sin medidas de seguridad, en calle Ingeniero al 1600, en barrio La Milka.

El hecho es investigado por la Fiscalía de Turno, que busca determinar quién o quiénes estuvieron involucrados en el robo.

Hasta el momento, desde la Policía de San Francisco solo se confirmó que el rodado fue hallado, sin especificar lugar, hora ni condiciones del procedimiento. Tampoco se informó si hubo personas identificadas o detenidas.