Anabella, pareja de Ricardo Oliva y madre de tres niños que fueron víctimas fatales del trágico accidente ocurrido el domingo 3 de agosto en la ruta nacional Nº 19, entre El Tío y El Fuertecito, habló por primera vez tras la tragedia.

El choque, protagonizado por un Fiat 147 en el que viajaba la familia y un Volkswagen Bora conducido por un joven de 19 años, dejó un saldo de cuatro muertos y varios heridos. La Fiscalía de Arroyito imputó al conductor por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

“Estuve consciente de todo. Pasando El Tío sentí el golpe de una, como si hubiera pasado por abajo del auto, y volé hacia los yuyos. Grité fuerte, pedía ayuda porque pensaba que estaba en medio de la ruta y que me podía pisar otro vehículo”, relató a El Arroyitense.

Dijo que los bomberos llegaron rápidamente y recordó el momento en que tomó conciencia de la magnitud del hecho: “Escuché que decían ‘tres con signos vitales, tres fallecidos’ y les pedía por mis hijos. Al lado mío estaba la zapatilla de Ricardo”.

La mujer describió las lesiones que sufrió: una fractura en la pierna izquierda, heridas en la otra pierna y raspaduras en varias partes del cuerpo. “Este yeso lo tengo por 30 días. Si no pega el hueso, me llevan a cirugía. Me cuesta levantarme de la cama y tengo la cola toda raspada”, contó.

Agradeció el trato que recibió en el hospital de Arroyito: “Me atendieron muy bien, todas las enfermeras me sacaron sonrisas".

“Solo le pido a Dios fuerza para que me ayude a salir adelante y me sane de este dolor”, expresó conmovida.

El pedido de justicia

Sobre el momento posterior al impacto, Anabella sostuvo que el otro conductor “bajó diciendo: ‘Uy, pero cómo no van a tener luz’. Nosotros teníamos una luz atrás y a la otra le habíamos puesto una lucecita. Dijo que no nos vio y por eso nos llevó por delante”.

Su madre, Nora, también pidió que se esclarezca el hecho y reclamó respeto por el estado de salud y el dolor de la familia: “Yo quiero justicia por mis nietos. Han sido parte de mi vida. Y pido que tengan respeto hacia mi hija y hacia nosotros”.

La mujer reiteró su agradecimiento a las autoridades y a toda la comunidad de Arroyito por el acompañamiento: “Desde el primer momento estuvieron con nosotros. Gracias a ellos pudimos despedir dignamente a Ricardo y a los chicos”.