Este domingo, pasadas las 10 , personal de la Guardia Local fue comisionado por el Centro de Atención Ciudadana para atender una situación en el ingreso del Parque Industrial sobre Av. 9 de Septiembre.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con un menor de 17 años que había visualizado una camioneta Ford Courier, color blanco, en un camino rural paralelo a la avenida.

La Guardia Local constató la veracidad de la información y, al observar que el vehículo no tenía las medidas de seguridad correspondientes, lo que hizo presumir que podría estar vinculada a un episodio delictivo, solicitó un informe al Centro de Atención Ciudadana y el concurso de personal de Policía Rural. Tras realizar averiguaciones, se determinó que la camioneta había sido sustraída de la localidad de Devoto en horas de la madrugada.

La Policía Rural se hizo cargo de las actuaciones y la camioneta fue puesta a disposición de la justicia.