Un importante incendio afectó en la madrugada de este sábado 11 de octubre a una verdulería ubicada en pleno centro de la ciudad de Brinkmann, informó Coonet. El fuego, que comenzó en el depósito del local, consumió por completo la estructura y movilizó a la totalidad del cuerpo de Bomberos Voluntarios local.

El hecho ocurrió en calle Iraldi, a pocos metros del edificio Chronos, en una zona comercial y de alta circulación peatonal. Según los primeros informes, en el depósito del comercio se almacenaban materiales de alta combustión, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas.

Juan Oliva, sub-jefe de Bomberos Voluntarios de Brinkmann, brindó detalles a Coonet desde el lugar del siniestro: “Nos alertaron por un incendio en la verdulería acá de Iraldi. Cuando ya nos movilizábamos al lugar, nos encontramos un incendio de magnitud”

El operativo desplegado fue de gran envergadura. Oliva señaló que trabajaron casi todos los efectivos disponibles del cuartel: “Tenemos trabajando casi la totalidad del personal de cuartel”.

Ante la magnitud del incendio, se utilizaron todos los recursos disponibles. “Desplegamos los cuatro camiones que tenemos y estamos haciendo abastecimiento también con uno de los nuestros y con los regadores de la municipalidad,” detalló Oliva.

El fuego fue tan intenso que los bomberos debieron reabastecerse varias veces: “Fue mucha agua, había una carga de fuego grande porque estaba todo generalizado.” El abastecimiento de agua se realizó tanto desde el cuartel como desde la red troncal de agua potable, en busca de mayor presión.

Riesgo de colapso

Los bomberos lograron ingresar parcialmente al local, pero debieron continuar las tareas desde el exterior debido al riesgo estructural: “Hicimos un ingreso, pero después lo estuvimos trabajando desde afuera, porque la estructura ya estaba con riesgo de colapso, así que se trabajó para cuidar la integridad de los bomberos.”

Aunque el foco habría comenzado en la parte trasera de la verdulería, Oliva aclaró: “No puedo asegurar nada”.

Sobre las características del edificio, indicó: “Lo que estamos viendo es un techo de chapa, se ve ser con viga.” Finalmente, señaló que las tareas continuarían por varias horas: “Tenemos un buen trabajo todavía.”

El incendio generó gran conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona, tanto por la magnitud del fuego como por la cercanía del local a otros edificios, incluidos complejos de departamentos.

La intervención rápida y coordinada de los Bomberos Voluntarios evitó que el fuego se expandiera a construcciones lindantes.