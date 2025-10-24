Gendarmería nacional detuvo a un hombre durante un control en el peaje de Devoto debido a que le encontraron un arma de fuego. El despliegue fue realizado por personal de la Sección Seguridad Vial "San Francisco" que inspeccionó el vehículo donde había tres ocupantes y encontraron el arma de fuego (escopeta) en el asiento trasero, la misma resultó ser el propietario por lo que fue aprehendido.

También en la provincia de Córdoba el Escuadrón de Seguridad Vial "Santa Catalina" registró un vehículo que remolcaba una casilla rural. Bajo un colchón, se encontró una escopeta calibre 16 milímetros sin documentación.

Más procedimientos

En San Luis, el hallazgo se produjo en el peaje "La Toma", durante un operativo de la Sección Seguridad Vial "La Punta". En el interior de una mochila, los gendarmes encontraron un revólver calibre 32, 17 municiones y tres vainas servidas.

Finalmente, en Mendoza, personal de la Sección "Núcleo" del Escuadrón 64 inspeccionó un depósito de encomiendas con apoyo de scanner. En un bulto proveniente de Santa Fe se detectaron municiones. Por orden de la Fiscalía Federal de Mendoza y la Fiscalía de Instrucción local, se abrió el paquete y se contabilizaron 450 cartuchos de diversos calibres.

Intervienen la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 4 de San Francisco, la Fiscalía de Instrucción de Río Cuarto, la Fiscalía de Instrucción Nº 2 de San Luis y la Fiscalía Federal de Mendoza.