Un intento de robo fue frustrado en la madrugada de este martes en una heladería ubicada sobre Calle 1 al 2200 de la localidad de Frontera. Un joven de 19 años fue detenido tras resultar herido en un enfrentamiento armado con personal del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) de la Policía de Córdoba.

Según fuentes policiales, al arribar al lugar los efectivos fueron recibidos con disparos por parte de uno de los dos sujetos que se encontraban dentro del local. En el intercambio de disparos, el joven recibió un impacto en la pierna izquierda. Fue trasladado con custodia al Hospital J. B. Iturraspe, donde permanece internado a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento se secuestraron un arma de fuego, varios cartuchos y una bicicleta, entre otros elementos. El segundo involucrado logró darse a la fuga y es buscado.