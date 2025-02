Esta semana, la violencia en la región de Frontera y Barrio Acapulco volvió a cobrar protagonismo e intensificó el estado de alerta y la preocupación en la comunidad. Con el último hecho que tuvo como protagonista fatal a un hombre de 47 años, la serie de ataques que en las últimas semanas han dejado un saldo de víctimas fatales y heridos graves, evidencian una nueva escalada de violencia que parece no tener fin.

Si bien los hechos aún son investigados, en todos los casos se usaron armas de fuego y no hay detenciones ni avances importantes. Fuentes policiales dejan trascender que el trasfondo no es otro que disputas y problemas por zonas de narcomenudeo, aunque no se descartan otros conflictos entre los involucrados.

Mientras, aumentan los reclamos de vecinos y vecinas a las autoridades policiales y judiciales santafesinas ante ante esta nueva ola de criminalidad que, lejos de cesar, se prolonga desde el mes de diciembre de 2024. Ante este panorama, en el inicio del corriente año, el intendente de Frontera, Oscar Martínez, se reunió con el gobernador Maximiliano Pullaro para discutir medidas a implementar en la región, con el objetivo de mejorar la seguridad y abordar la creciente preocupación de los vecinos.

En relación, también, a los incesantes hechos en el barrio de la localidad santafecina de Josefina, Acapulco, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aseguró que reforzar la seguridad en el departamento Castellanos será prioridad de la provincia en el año 2025.

Sin embargo, los hechos de violencia están a la orden del día y vuelven a la zona un territorio conflictivo e inseguro.

A continuación, repasamos cronológicamente los hechos más relevantes que han marcado esta situación.

Septiembre 2024:

8 de septiembre | Crimen de una mujer en Barrio Acapulco: Una mujer murió a causa de un disparo de arma de fuego. No hubo avances en la causa.

| Una mujer murió a causa de un disparo de arma de fuego. No hubo avances en la causa. 8 de septiembre | Otro joven muerto en Barrio Acapulco: Un joven perdió la vida a causa de una herida de arma de fuego, en un hecho de violencia que conmocionó a los vecinos.

Octubre 2024:

6 de octubre | Homicidio en Frontera: Un hombre fue baleado y falleció a causa de las heridas.

| Un hombre fue baleado y falleció a causa de las heridas. 30 de octubre | Vecina denuncia tiroteos frecuentes en Frontera: Una vecina de Frontera denunció la ocurrencia de tiroteos frecuentes en su barrio, pidiendo respuestas a la policía.

Noviembre 2024:

19 de noviembre | Grave ataque a balazos en Frontera: Un joven fue víctima de un grave ataque a balazos, que dejó serias heridas y está siendo investigado.

Diciembre 2024:

6 de diciembre | Hombre acribillado con 15 disparos en Barrio Acapulco: Un hombre fue atacado con 15 disparos, quedando en estado crítico. Un mes después falleció a causa de las heridas.

| Un hombre fue atacado con 15 disparos, quedando en estado crítico. Un mes después falleció a causa de las heridas. 26 de diciembre | Menor atacado a balazos en Barrio Acapulco: Un menor de edad sufrió un disparo en la mano en un confuso episodio. Se desconocen los motivos del ataque.

Enero 2025: