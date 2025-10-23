Al menos un muerto y un herido de gravedad habría sido el resultado de un tiroteo en un sector de Frontera, ocurrido en la noche de este miércoles, según informó el medio Up San Francisco citando fuentes judiciales.

El hecho se habría registrado sobre Calle 108 al 200, donde se produjo un confuso episodio que terminó de la peor manera. De acuerdo a la información trascendida, en el lugar aparentemente se habría intentado realizar una transacción comercial –sin que se precisara de qué tipo– y esta situación habría desencadenado el tiroteo.

Hasta el momento de la publicación, no había trascendido la identidad de la persona fallecida.

El medio citado también señaló que días atrás se habría producido una balacera en un domicilio de la zona.

La investigación corre por cuenta del fiscal de Frontera, Pedro Machado, quien ya impartió directivas a la Policía para dar con los autores del crimen.

NOTICIA EN DESARROLLO.