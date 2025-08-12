Un joven de unos 28 años fue hallado sin vida en la madrugada de este martes en una tapera ubicada sobre calle N°112 de la ciudad de Frontera. Su cuerpo fue trasladado al Hospital J.B. Iturraspe de San Francisco, donde médicos de guardia confirmaron el fallecimiento.

Según pudo saber este medio, el hallazgo se produjo cerca de las 2:30. Personal policial decidió trasladar al joven, que estaba tendido en el suelo en un predio precario de la ciudad, de urgencia al centro de salud.

Una vez en el hospital, profesionales médicos constataron que el cuerpo presentaba lesiones compatibles con orificios en la zona lumbar derecha y múltiples desgarros en el brazo izquierdo. Asimismo, determinaron que presuntamente el joven había fallecido al menos una hora y media antes del ingreso al nosocomio. Aún no se confirmó si las heridas corresponden a impactos de arma de fuego.

Se esperaba la llegada del médico forense de la ciudad de Rafaela para llevar adelante la autopsia correspondiente.

La causa es investigada por la Fiscalía en turno, junto a personal de la Policía de Frontera. Se desconoce por el momento el móvil del hecho y no se descartan hipótesis.