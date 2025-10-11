Un joven de 20 años fue trasladado en estado grave en horas de la tarde de este viernes al Hospital J. B. Iturraspe, luego de haber recibido un disparo de arma de fuego en la ciudad de Frontera, provincia de Santa Fe.

Según informó personal del Hospital Iturraspe, el herido ingresó alrededor de las 20:00 con una lesión de arma de fuego en la zona baja del abdomen, del lado derecho. Ingresó directamente a cirugía.

De acuerdo a la información policial, momentos antes el joven ingresó por sus propios medios y consciente, acompañado por su tío. El familiar manifestó que se encontraban en la vereda de su casa cuando un hombre se apersonó y efectuó un disparo contra el joven.

La víctima, identificada como P.G., presentaba una herida sin orificio de salida que complicó los intestinos, por lo que fue derivado al quirófano tras una tomografía inicial. El atacante habría sido identificado, según la misma fuente.

El hecho ocurrió en calle 56 al 100, donde trabajó personal policial de investigaciones junto a efectivos de la Policía de Frontera.

El estado de salud del joven permanece reservado.