El cuartel de Bomberos Voluntarios de Frontera respondió esta mañana a un llamado por un incendio de vivienda ubicada en Calle 60 al 100, que se desató a las 08:55. Con la rápida intervención de dos unidades y cinco bomberos, se logró controlar las llamas y evitar daños mayores en el resto de la propiedad.

Al llegar al lugar, el personal se encontró con un incendio generalizado en una de las habitaciones. Los bomberos, a cargo del jefe de Cuerpo Activo, Javier Díaz, procedieron rápidamente con las tareas de extinción para evitar la propagación al garaje, donde se encontraba un vehículo, y al resto de la vivienda.

Durante las labores, los bomberos lograron extraer una garrafa del interior de la habitación afectada. Tras controlar y extinguir el fuego, realizaron tareas de remoción de escombros y ventilación forzada.

Los daños fueron totales en la habitación involucrada y parciales en el resto de la casa, que se vio afectada por el hollín debido a que las puertas estaban abiertas. En el lugar también colaboraron personal del Comando Radioeléctrico y de la Municipalidad de Frontera.