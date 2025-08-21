Frontera: un incendio provocó la destrucción de una habitación y daños parciales en la estructura
La rápida intervención de los Bomberos Voluntarios evitó que las llamas se propagaran al garaje, donde se encontraba un vehículo.
El cuartel de Bomberos Voluntarios de Frontera respondió esta mañana a un llamado por un incendio de vivienda ubicada en Calle 60 al 100, que se desató a las 08:55. Con la rápida intervención de dos unidades y cinco bomberos, se logró controlar las llamas y evitar daños mayores en el resto de la propiedad.
Al llegar al lugar, el personal se encontró con un incendio generalizado en una de las habitaciones. Los bomberos, a cargo del jefe de Cuerpo Activo, Javier Díaz, procedieron rápidamente con las tareas de extinción para evitar la propagación al garaje, donde se encontraba un vehículo, y al resto de la vivienda.
Durante las labores, los bomberos lograron extraer una garrafa del interior de la habitación afectada. Tras controlar y extinguir el fuego, realizaron tareas de remoción de escombros y ventilación forzada.
Los daños fueron totales en la habitación involucrada y parciales en el resto de la casa, que se vio afectada por el hollín debido a que las puertas estaban abiertas. En el lugar también colaboraron personal del Comando Radioeléctrico y de la Municipalidad de Frontera.