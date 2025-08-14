Este jueves por la mañana fue derribado un búnker narco en la ciudad de Frontera tras una resolución judicial solicitada por fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Durante el operativo, el fiscal Franco Carbone vinculó el inmueble con varios hechos delictivos de alta gravedad, entre ellos, hizo referencia al homicidio del niño Zamir Torres, de apenas cuatro años, ocurrido en el mes de julio en medio de un enfrentamiento narco.

El edificio demolido estaba ubicado en calle 96, entre 9 y 11, en un sector densamente poblado y cercano a escuelas, centros de salud e instituciones religiosas. La medida fue dispuesta por el juez Nicolás Stegmayer, a partir de un pedido presentado por la fiscal Fabiana Bertero, el fiscal del Equipo de Microtráfico Franco Carbone y el fiscal regional Carlos Vottero.

Durante el procedimiento estuvieron presentes el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni; la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenote; y el intendente de Frontera, Oscar Martínez.

"Un centro de distribución de violencias"

“El búnker que se derribó hoy era un centro de distribución de violencias”, afirmó el fiscal Carbone. Y agregó: “Era un lugar emblemático en la ciudad de Frontera. Aquí tuvieron lugar hechos delictivos de gran envergadura para esta comunidad”.

El funcionario del MPA subrayó que “en este inmueble hubo tentativas de homicidio, secuestros de estupefacientes, portación ilegal de armas e incluso un homicidio. Estamos hablando de un lugar inhabitado que solo funcionaba como una boca de expendio de droga”.

En ese contexto, Carbone señaló que el búnker estaba directamente vinculado a hechos de extrema gravedad cometidos en los últimos meses: “Entre ellos, el homicidio de un niño ocurrido hace unas semanas”.

Aunque no se dio el nombre de la víctima en el parte oficial, fuentes del MPA confirmaron que se refería a Zamir Torres, el nene de cuatro años que murió tras recibir varios disparos en medio de una balacera ocurrida en la zona.

Allanamientos, detenciones y secuestros

Según detalló Carbone, en los últimos diez meses se realizaron al menos cinco allanamientos en el inmueble y sus alrededores, y se concretaron diez procedimientos vinculados a violencias altamente lesivas. En esos operativos se secuestraron armas de fuego, estupefacientes, balanzas de precisión y elementos utilizados para fraccionar droga, además de varias detenciones.

Por su parte, el fiscal regional Carlos Vottero resaltó que el derribo fue consecuencia directa de la audiencia de cese de estado antijurídico realizada el miércoles. “Este lugar de venta de drogas estaba en medio de un barrio con mucha actividad social, cerca de escuelas e iglesias”, señaló. “El búnker estaba relacionado con hechos de extrema gravedad. Su demolición era necesaria”, concluyó.