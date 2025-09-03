La Policía de San Francisco en colaboración con sus pares de la PDI, detuvieron a un joven de 19 años en el marco de una causa por lesiones y amenazas calificadas. El hombre fue aprehendido este miércoles tras un allanamiento en una vivienda de barrio Estación de Frontera.

El detenido tiene 19 años. La causa por la que se lo detuvo está relacionada con un hecho ocurrido el pasado 21 de agosto, cuya víctima es una adolescente de 18.

En principio, el arrestado se encuentra imputado por el delito de lesiones leves y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

La orden de allanamiento y detención fue solicitada por la Fiscalía de 4° Turno, a cargo de Oscar Gieco.