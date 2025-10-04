En un nuevo operativo contra el narcotráfico, la División Antidrogas San Francisco de la Policía Federal Argentina desarticuló por segunda vez en menos de un mes un centro de comercialización de estupefacientes en la ciudad de Frontera.

El procedimiento durante la semana, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, bajo la coordinación de la Fiscalía Regional N.º 5 de Rafaela del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Carlos Vottero y con la asistencia de la fiscal Fabiana Bertero.

Tras varias semanas de tareas de inteligencia, los efectivos confirmaron que en una vivienda del barrio San Luis se fraccionaba y vendía clorhidrato de cocaína, preparada en dosis listas para la distribución.

Durante el allanamiento, los agentes incautaron envoltorios de cocaína valuados en alrededor de $530.000, además de distintos elementos vinculados a la actividad ilícita. En el lugar también fueron detenidos los principales investigados, quienes fueron sorprendidos en plena comercialización de la droga al momento del ingreso policial.

Con este nuevo procedimiento, la Policía Federal Argentina reafirmó su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad.