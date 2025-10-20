La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre y desarticuló un punto de venta de drogas al menudeo en Frontera, tras realizar cinco allanamientos simultáneos en el barrio Colegiales, un sector identificado como "El Eucaliptal".

El operativo se llevó a cabo el sábado en el marco de una investigación dirigida por el fiscal regional V, Carlos Vottero.

Tumultos y un detenido

Debido a la complejidad del sector, la PDI contó con la colaboración de equipos tácticos de la Policía de Santa Fe, quienes efectuaron disparos con cartuchos antitumultos para garantizar la seguridad operativa y la irrupción en los objetivos.

Como resultado de los procedimientos, los agentes lograron: la detención de un hombre, quien fue trasladado y alojado en la Alcaidía de la UR V.

También secuestró de material estupefaciente; incautó elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas y secuestro de varios teléfonos celulares.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.