La Policía de Investigaciones (PDI) y efectivos de la Comisaría Sexta de Frontera realizaron este martes múltiples allanamientos en distintas viviendas para dar con el paradero del presunto agresor de Lucas Paolo Luis Gottero (20), el joven baleado el pasado viernes.

El sospechoso habría sido identificado por la propia víctima momentos antes de ingresar herido al Hospital y, según las primeras hipótesis, la agresión se produjo en el marco de una pelea previa, según pudo saber El Periódico. .

Los procedimientos se enmarcan en la investigación del ataque ocurrido el pasado viernes por la noche.

Estado de salud gravísimo

En cuanto al estado de salud de la víctima, un informe al que accedió nuestro medio del Hospital "José Bernardo Iturraspe" de San Francisco indica que es gravísimo y con pronóstico reservado.

Gottero permanece en un estado de coma farmacológico inducido y entubado, a la espera de una evolución favorable. El joven ya fue sometido a una cirugía donde le extrajeron parte del intestino.

La principal preocupación de los médicos es el riesgo de una infección: si esta se diagnostica en las próximas 48 horas, el joven deberá ser sometido a una nueva cirugía de urgencia, lo que complicaría aún más su delicado cuadro.