Evelyn, una vecina de Frontera, denunció que fue víctima de un robo durante la madrugada del miércoles 15 de octubre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 00:30, cuando transitaba por calle 5, entre las calles 78 y 80, en inmediaciones del sector sur de la ciudad. Según relató a El Periódico, dos personas que circulaban en una moto 110 la interceptaron y la amenazaron con un arma de fuego para sustraerle su motocicleta Honda Biz 125cc negra, única herramienta con la que contaba para movilizarse.

Además del vehículo, los asaltantes se llevaron una mochila con documentación personal a nombre de Evelyn Díaz Pineda, Delfina Albarracín e Ignacio Albarracín, junto con un celular Motorola G42 rosa, que tenía una funda multicolor de Starbucks.

“Quiero recuperarla, es mi única movilidad”, expresó con angustia la víctima. También indicó que está dispuesta a pagar rescate por todos los objetos sustraídos.

Cualquier dato sobre el paradero de la moto o sus pertenencias puede comunicarse al número 3564 607023 o al perfil de Instagram @eve_dp.