En el marco de la investigación que llevó al derribo de un búnker narco en la ciudad de Frontera, en Calle 96, distintas fuentes extraoficiales señalaron que en las inmediaciones de ese inmueble se produjeron graves hechos de violencia en los últimos meses, incluyendo homicidios, ataques armados y amenazas vinculadas al narcomenudeo.

Uno de los casos más resonantes ocurrió el pasado 6 de julio, cuando Matías Marquese, de 36 años, fue hallado inconsciente sobre la vía pública, con heridas graves provocadas por un golpe en la cabeza con un hierro. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, donde permaneció internada durante diez días hasta que falleció como consecuencia de las lesiones.

Por el hecho, se encuentra detenido M.E.G., un hombre de 32 años que, según la investigación, habría atacado a Marquese en el marco de una violenta disputa.

El caso de “Totín” Martínez

Otro episodio vinculado a la misma zona tuvo como víctima a Horacio “Totín” Martínez, un joven de 21 años que recibió múltiples disparos de arma de fuego.

Martínez fue trasladado en grave estado al hospital Iturraspe con heridas de perdigones en el muslo derecho, el brazo izquierdo y la zona lumbar. Tras varios días de internación, murió el 16 de mayo.

Más tarde, según fuentes cercanas a la investigación aseguran que un familiar de “Totín” habría atacado a balazos el lugar con una pistola calibre 9 milímetros.

Fuentes consultadas señalaron que el sector donde se encontraba el búnker era frecuentemente escenario de abusos de armas, intimidaciones y circulación de personas armadas, especialmente durante la noche. Los vecinos evitaban transitar por la cuadra, ante el temor a quedar en medio de algún tiroteo.

Las autoridades del Ministerio Público de la Acusación consideran que el derribo del inmueble representa un paso clave para desarticular la dinámica delictiva que operaba en ese punto específico de Frontera.