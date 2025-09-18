Hay un detenido por la muerte de Javier Gustavo Ortiz, el sanfrancisqueño de 53 años que falleció este miércoles en el Hospital Iturraspe de San Francisco tras haber sido víctima de una brutal agresión en el marco de una pelea ocurrida el domingo pasado en una vivienda de la ciudad de Frontera.

Según fuentes de la investigación, el hecho se habría originado por un conflicto de índole personal entre la víctima y otro hombre, identificado como C. A. G., de 47 años, quien ya fue detenido y permanece alojado en la alcaldía de Rafaela.

El episodio tuvo lugar en Calle 3 al 300, donde ambos hombres mantuvieron una discusión que derivó en una violenta pelea. Durante el enfrentamiento, C. G. habría golpeado a Ortiz con un palo de madera en la zona del abdomen, causándole una grave hemorragia interna que lo dejó en estado crítico.

Ortiz fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde permaneció internado en terapia intensiva durante tres días hasta que se confirmó su fallecimiento por shock hipovolémico.

La investigación quedó a cargo del fiscal Pedro Ignacio Machado, recientemente asignado a la jurisdicción de Frontera. En las últimas horas, se ordenó el secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok vinculada al hecho y se analizan imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir con mayor precisión el desarrollo de los hechos.

Según trascendió, el presunto agresor habría resultado con lesiones menores durante el altercado, provocadas por un caño metálico con el que, en principio, Ortiz habría intentado defenderse. Sin embargo, no requirió internación prolongada y fue aprehendido ese mismo día por la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe.

La principal hipótesis del caso apunta a una disputa de origen personal, aunque no se descartan otras líneas investigativas. La vivienda donde se produjo la pelea, así como el entorno inmediato, ya fueron inspeccionados por los peritos, que trabajan para determinar con precisión el contexto y los elementos utilizados en el ataque.

Ortiz era un hombre conocido en San Francisco, donde residía y tenía su taller mecánico en calle Colón. Además, fue presidente del Aero Club San Francisco. Vecinos del sector lo describieron como “un hombre de vida normal y muy educado”.

La causa judicial fue caratulada como homicidio y continúa bajo secreto de sumario mientras se esperan los avances en la recolección de pruebas testimoniales y periciales.