Un hombre identificado como D.P. fue detenido por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por los delitos de abuso de arma de fuego y amenazas calificadas.

De acuerdo a la información oficial, la investigación se inició el 8 de octubre, cuando personal del 911 Rafaela fue comisionado a una vivienda ubicada en calle 21 al 2600, barrio San Javier de Frontera, por detonaciones de arma de fuego.

Tras las tareas investigativas, la PDI estableció que D.P. sería el presunto autor del hecho. Posteriormente, el hombre fue observado frente a la dependencia policial, por lo que, tras consulta con el fiscal Machado, se procedió a su detención. El sospechoso fue alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V.

Por disposición del fiscal interviniente, personal del Distrito Frontera de la PDI realizó un allanamiento en el domicilio del imputado, donde se secuestraron dos cartuchos intactos marca Orbea calibre 20.