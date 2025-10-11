P.G., de 20 años y domiciliado en Frontera, permanece en estado crítico luego de haber recibido un disparo en la zona abdominal durante la noche del viernes. El hecho ocurrió en calle 56 al 100 de la ciudad santafesina, y la víctima fue trasladada al Hospital J. B. Iturraspe, donde fue intervenida quirúrgicamente.

Según informaron desde el hospital, a través de personal policial de guardia, la médica jefa de Terapia Intensiva, comunicó que el paciente se encuentra en estado de coma nivel 4 y a la espera de una evolución dentro de las próximas 72 horas.

El joven había ingresado a cirugía tras ser alcanzado por un disparo de arma de fuego en el abdomen, con compromiso intestinal. En el lugar del hecho trabajó personal de investigaciones y de la Policía de Frontera.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque. Fuente: Policía de Córdoba / Hospital J. B. Iturraspe.