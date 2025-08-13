El fiscal Martín Castellano, a cargo de la sección de Homicidios del MPA de Rafaela, lidera la investigación por la muerte de Emanuel Levratto, un joven de 28 años hallado sin vida en la madrugada de ayer en una tapera de Calle 112, casi en zona rural de Frontera.

Castellano estuvo en el lugar del hallazgo para coordinar las diligencias necesarias, que se están llevando a cabo con personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Frontera y Rafaela.

"Por ahora no se puede informar demasiado, para no entorpecer la investigación", expresó una fuente de la Justicia. Sin embargo, se confirmó que se tomaron entrevistas a familiares y presuntos testigos por el hecho.

Además, se conoció que la autopsia del cuerpo ya fue realizada, y que el disparo de arma de fuego en la zona lumbar, sería el responsable de la muerte del joven. Por otro lado, también registraba otro balazo, pero más superficial, en uno de sus brazos.

Las autoridades continuarán con más medidas para conocer las circunstancias del hecho.

El hecho

Según el informe preliminar, el hallazgo se produjo alrededor de las 2:30 de la mañana. Familiares o allegados al joven habrían sido los que trasladaron a Levratto al Hospital J.B. Iturraspe de San Francisco, donde médicos de guardia confirmaron su fallecimiento. Sin embargo, el joven ya llevaba fallecido más de una hora.

Los profesionales constataron que el cuerpo presentaba lesiones en la zona lumbar derecha y múltiples desgarros en el brazo izquierdo. Se determinó que el joven habría fallecido al menos una hora y media antes del ingreso al hospital, aunque aún no se confirmó si las heridas corresponden a impactos de arma de fuego.

Por el momento, se desconoce el móvil del hecho y no se descarta ninguna hipótesis.

"Refuerzo de seguridad"

La muerte de Levratto se produce a menos de dos semanas de que los ministros de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, firmaran un acuerdo de cooperación para reforzar el límite interprovincial.

En aquel momento, Cococcioni había anticipado que se implementaría un "sistema de patrullaje conjunto" y un "mecanismo de monitoreo para hacer presencia policial proactiva y dinámica". El funcionario aseguró que su provincia pondría "a disposición a la Plicía de Investigaciones y Guardia Provincial que custodiará los accesos en los límites de Santa Fe".

Por su parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Quinteros, había afirmado que este es "el inicio de una política activa sostenida" y que "no serán gestos esporádicos".

Pese a esto, Frontera sumó su cuarta muerte violenta en solo ocho meses