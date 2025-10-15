Un hombre domiciliado en Frontera quedó imputado por amenazas calificadas con arma y lesiones a raíz de un hecho sucedido el pasado 7 de octubre. En esas circunstancias David Orellana fue a la casa de un familiar y amenazó a un familiar suyo de muerte porque le había cortado la luz.

La audiencia imputativa tuvo lugar en Rafaela y la acusación estuvo a cargo del fiscal Pedro Machado quien relató que el violento episodio se desarrolló en la vereda de una vivienda de calle 102 al 605. Allí Orellana le recriminó haberle cortado la luz a un familiar y exhibió una cuchilla de 20 centímetros para amenazarlo.

En una audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela, el fiscal imputó a David Alejandro Orellana por amenazas calificadas con arma y lesiones. La víctima intentó apartar al imputado, pero Orellana lo golpeó y lesionó en sus brazos haciendo uso del elemento cortante.

La particularidad, detalló Rafaela Noticias, se dio cuando antes de la audiencia el fiscal Machado leyó palabras de la persona agredida, que manifestó que no quería que Orellana quede detenido, sino que se le ordene iniciar un tratamiento contra las adicciones.

Dadas las circunstancias el abogado de Orellana Aníbal Caula acordó con el representante del Ministerio Público de Acusación que se haga lugar al pedido, esto fue homologado por el juez Gustavo Bumagín que lo dejó en libertad si cumple una serie de condiciones, entre ellas iniciar un tratamiento por sus adicciones en un plazo no mayor a 15 días, no portar armas, abstenerse de cometer otros delitos y apersonarse en la comisaría para que se haga seguimiento.