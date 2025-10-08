Efectivos policiales detuvieron en la madrugada de hoy a un hombre de 30 años que era buscado por la Justicia Federal de Rafaela desde el año 2019. El delincuente fue interceptado en un patrullaje preventivo luego de intentar evitar la identificación policial.

El procedimiento se llevó a cabo a las 00:55 horas en la intersección de Calle 1 y 64 de Frontera. El personal policial se encontraba realizando un patrullaje de rutina cuando observó a un hombre que, al notar la presencia del móvil, aceleró su marcha a pie y mantuvo una actitud esquiva.

Tras impartirle la voz de alto, se procedió a la identificación del individuo, quien no portaba su documento. Al consultar sus datos filiatorios en el sistema, la central de operaciones confirmó que el hombre, identificado como D.V., poseía un pedido de paradero activo solicitado por el Juzgado Federal de Rafaela desde el 8 de abril de 2019.

El hombre fue trasladado a la seccional policial, donde quedó en calidad de demorado y a disposición de la autoridad judicial interviniente.