La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, detuvo a dos hombres mayores de edad en Frontera, quienes eran buscados por la Justicia de Santiago del Estero en una causa por estafa.

Los efectivos de PDI cumplimentaron un exhorto judicial, solicitado por la Policía de Ciberseguridad de Santiago del Estero y otorgado por el juez de Rafaela, Dr. Carlos Bottero.

Los allanamientos se llevaron a cabo el pasado jueves en domicilios de las Calles 13 al 400 y 15 al 300. En el lugar, la PDI detuvo a D. V. A. y P. D. R.

Secuestros

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una gran cantidad de elementos vinculados a actividades ilícitas: 11 teléfonos celulares y dispositivos informáticos (computadora, monitor, dos CPU y dos tablets); elementos de transacciones (un posnet de Mercado Pago, y tarjetas de crédito y débito de diferentes bancos); una réplica metálica de arma de fuego.; cinco plantas de marihuana, fertilizantes y productos químicos.

Además de las detenciones, se notificó por tenencia simple de estupefacientes en estado de libertad a J. E. P., de 27 años.

Posteriormente, personal de Ciberseguridad de Santiago del Estero procedió al traslado y extradición de los detenidos a la capital de su provincia.