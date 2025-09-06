Frontera: detienen a un hombre que intentó robar ropa de un local
La aprehensión se produjo gracias a la alerta de un transeúnte que señaló al sospechoso al personal del Comando Radioeléctrico.
Un hombre de 34 años fue detenido este viernes en Frontera luego de que intentara robar prendas de una tienda, informó la Policía. La aprehensión se produjo gracias a la alerta de un transeúnte que señaló al sospechoso al personal del Comando Radioeléctrico.
El testigo informó a la policía que había visto al sujeto intentar sustraer ropa de un comercio. Ante esta situación, los efectivos procedieron a la identificación del individuo.
Por disposición del Fiscal interviniente, el hombre quedó aprehendido y fue trasladado a la dependencia policial.