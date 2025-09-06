Un hombre de 34 años fue detenido este viernes en Frontera luego de que intentara robar prendas de una tienda, informó la Policía. La aprehensión se produjo gracias a la alerta de un transeúnte que señaló al sospechoso al personal del Comando Radioeléctrico.

El testigo informó a la policía que había visto al sujeto intentar sustraer ropa de un comercio. Ante esta situación, los efectivos procedieron a la identificación del individuo.

Por disposición del Fiscal interviniente, el hombre quedó aprehendido y fue trasladado a la dependencia policial.