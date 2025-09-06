La Policía Federal Argentina, a través de su División Antidrogas de San Francisco, desarticuló un punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Frontera. El operativo, resultado de varios meses de investigación, culminó con la detención del principal sospechoso y el secuestro de una importante cantidad de drogas.

El allanamiento se realizó el 5 de septiembre en una vivienda de barrio San Luis, que funcionaba como centro de acopio, fraccionamiento y distribución de cocaína. Al momento del ingreso de los efectivos, el investigado se encontraba realizando una venta directa de dosis.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron numerosos envoltorios de cocaína, cuyo valor de mercado se estima en 1.800.000 pesos, además de balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento y teléfonos celulares utilizados para la actividad ilícita.

La operación, que se enmarca en la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, fue ordenada por la Fiscalía Regional N.º 5 de Rafaela, a cargo de la Dra. Fabiana Bertero, con la colaboración de la Dra. Pilar García. La Policía Federal Argentina reafirmó su compromiso con la lucha contra el narcotráfico en la región.